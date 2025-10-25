Kıbrıs sorununda Rum kesiminin tartışmaya açtığı mülkiyet sorunu mahkemeden çıkan bir karar ile yeniden gündeme geldi. İzmir doğumlu Yahudi kökenli iş adamı Simon Mistriel Aykut Rum Kesimi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Portekiz ve KKTC vatandaşı da olan Aykut, Rum Kesimi tarafından KKTC’de Rumlara ait olduğu iddia edilen arazilerde izinsiz olarak konut yaparak satmakla suçlandı. 2024 yılının Haziran ayında KKTC’den adanın güneyine geçerken tutuklanan 75 yaşındaki iş adamı hakkında açılan davada Rum yönetiminin ağır ceza mahkemesi toplam 242 suçlama yöneltti.

Tutuklu olarak yargılanan Aykut savcılık ile yaptığı anlaşmada bu suçlardan 40 tanesini kabul etti. Kanser hastası olan Aykut için yakınları bir süredir sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu. Tutukluluğu devam eden Aykut’un bir süre daha cezaevinde kalması sonrası serbest bırakılması bekleniyor.

RUM YÖNETİMİ BENZER DAVALAR AÇMIŞTI

Kıbrıs’ın güneyindeki Rum yönetimi geçtiğimiz yıl benzer davalarda bir İsrailli, bir Ukraynalı, bir Alman ve iki Macar'ı yargıladı. Bunlardan, kuzeyde emlakçı olarak komisyon kazanan iki Macar kadın, Mayıs ayında sırasıyla 36 ay ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer davalar ise halen devam ediyor.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kuzeydeki özel mülkiyete ait mülklerin yüzde 85'inin benzer davalara karışması nedeniyle yatırımcıların dağılabileceği uyarısında bulundu.