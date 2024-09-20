Running Event ve FN ortaklığı genişletiyor

FN'nin sektör lideri koşu ve açık hava özel perakende konferansı ve ticaret fuarıyla olan işbirliği, dinamik editoryal içerik, kapsamlı etkinlik kapsamı ve etkinlikte ilgi çekici yerinde etkinlikler içerecek. TRE 2024'ün 19-21 Kasım tarihleri ​​arasında Austin'deki Austin Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. TRE etkinlik direktörü Christina Henderson, "2024'te FN ile ortaklığımızı geliştirmekten heyecan duyuyoruz. FN'nin sektör uzmanlığı ve erişimi, TRE'nin etkisini artıracak ve Austin'deki katılımcılarımız ve sergicilerimiz için muazzam bir değer sağlayacak" diye konuştu.

Fairchild Media Group baş marka sorumlusu ve Footwear News yazı işleri müdürü Michael Atmore, "FN'nin TRE ile ortaklığı, özel perakende, koşu topluluğu ve genel olarak ayakkabı sektörü için gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor" dedi. "Koşu ve açık hava alanındaki en büyük ve en önemli fuar ve etkinlik olan TRE ile ayakkabı alanında en önemli karar vericiler arasında küresel bir otorite olan FN'nin birleşimi, sektörümüz üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yaratacak" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Bu, markalar için katlanarak daha fazla görünürlük sağlayacak ve meslektaşlar ve ağlar arasındaki bağlantıları derinlemesine derinleştirecek bir iş birliğinin sadece başlangıcı. Olasılıklar beni heyecanlandırıyor."