Rus asker kendi birliğini havaya uçurdu. Ukrayna’ya kaçtı Rusya’ya karşı savaşacak

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Rus asker kendi birliğini havaya uçurdu. Ukrayna’ya kaçtı Rusya’ya karşı savaşacak

Rus ordusunda görevli bir asker birliğinin bulunduğu üssü havaya uçurdu. Ukrayna'ya kaçan Rus askerin Putin'e karşı savaşacağı öğrenildi.

Rus ordusunda görevli olan bir asker birliğinin bulunduğu üssü dron ile havaya uçurdu. Dron pilotu olan ‘Siver’ kod adlı asker, birliğini havaya uçurduktan sonra Ukrayna’ya kaçtı. Birlikte meydana gelen patlamada tabur komutanının ağır yaralandığı bildirildi.

Askerin, Rusya Özgürlük Lejyonu’ndan yardım aldığı öğrenildi. Askerin kaçış planının aylarca titizlikle hazırlandığı öğrenildi.

Silver, birliğin üssünden ayrıldıktan sonra dışardaki yola piyade mayınları bıraktı. Aylar öncesinden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna'ya kaçtı.

"PUTIN İÇİN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Silver, Kiev'e ulaştığında düzenlenen bir basın toplantısında, birliğinin gerçekleştirdiği vahşetlere tanık olduğunu bu yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Rus lider Vladimir Putin için ölmek istemediğini vurgulayan Silver, savaşa anavatanını korumak için dahil olduğunu da dile getirdi.

Dron pilotunun Ukrayna'da ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağı öne sürüldü.

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