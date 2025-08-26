Rus askerleri birbirlerini vurarak milyonlarca dolar kazandı. Aralarında yarbay ve albay da var

Rusya’nın elit 83. Hava Saldırı Tugayı, büyük bir yolsuzluk skandalıyla sarsıldı. En az 35 askerin, devletten tazminat almak için birbirine kasten ateş açarak yaralanma numarası yaptığı ortaya çıktı. Kommersant gazetesi ve uluslararası kaynaklara göre, askerler yaşamsal olmayan bölgelere ateş ederek sahte yaralanma raporları düzenledi.

Bu yolla, kişi başı yaklaşık 3 milyon ruble (32 bin euro) tazminat alındı. Toplamda 200 milyon ruble (2,1 milyon euro) haksız kazanç elde edildi. Skandalın merkezinde Albay Artem Gorodilov ve Yarbay Konstantin Frolov yer alıyor. 2024 yazında tutuklanan iki subay, suçlarını itiraf ederek soruşturmayla işbirliği yapıyor.

Frolov, astlarına kendisine ateş etmeleri talimatı vermekle suçlanıyor. “Cellat” lakaplı Frolov, keskin nişancı yetenekleriyle Rus medyasında savaş kahramanı olarak tanıtılmış, Ukrayna’daki çatışmalarda madalya aldığı iddia edilmişti. Ancak bu yaralanmaların da kurgu olduğu anlaşıldı.

Frolov ayrıca rüşvet ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya.Gorodilov ise daha önce Ukrayna’nın Butça kentindeki savaş suçlarıyla anılmış, ABD’nin yaptırım listesine girmişti. Şimdi dolandırıcılık suçlamalarıyla durumu daha da ağırlaştı. Skandal, bir tugay mensubunun St. Petersburg’daki askeri soruşturma birimine verdiği ifadeyle patlak verdi.

İtiraf, sistematik sahte raporlarla tazminat alındığını gün yüzüne çıkardı.Rus ordusunun iç denetim mekanizmalarının zayıflığı ve kahramanlık hikâyelerinin sorgulanabilirliği, skandalın en çarpıcı yönleri. Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın prestiji ciddi yara aldı.

Askeri uzmanlar, tazminat sistemindeki açıkların bu tür suiistimallere zemin hazırladığını belirtiyor. Soruşturma derinleştikçe yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Skandal, Rus ordusunun disiplin ve güvenilirlik algısını derinden sarsarken, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.