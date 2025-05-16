Rus casuslara karşı “Bilinçlendirme rehberi” hazırladılar: Ajanların nasıl fark edileceğini anlattılar

Letonya istihbaratı, "Rus casuslara karşı halkı bilinçlendirmek" için bir rehber yayımladı. Letonya Savunma İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIDD), yayınladığı yıllık raporda vatandaşları Rusya adına faaliyet yürüten sabotajcı ve casuslara karşı uyardı.

Rehberde, Rus ajanlarını tanımak için ipuçları da yer aldı. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Baltık ülkesinde yayımlanan rehbere göre dağınık, bakımsız bir görünüm ve “yetersiz hijyen” gibi fiziksel özellikler, bir casusun gizli görevde olduğuna dair işaret olabilir.

Ayrıca halkla aşırı meraklı konuşmalar yapanlar, kısa ve asker tarzı saç kesimine sahip olanlar ya da doğaya ilgisi olmayan ancak yanlarında gelişmiş sağlık kitleri, haritalar veya telsiz gibi ekipmanlar taşıyan turistler de şüpheli sayılıyor.

'TAKTİKLERİ GELİŞTİRDİLER'

MIDD’ye göre bu tür belirtiler, vatandaşların “kritik altyapı ve askeri tesislerde” keşif ve sabotaj faaliyetleri yürüten ya da huzursuzluk çıkarmayı hedefleyen ajanları fark etmesine yardımcı olabilir.

Raporda, Rus istihbaratının son yıllarda taktiklerini geliştirdiği ve ajanların klasik casus profiline uymayan şekilde kendilerini kamufle edilebildiği vurgulandı.

Ukrayna’daki çatışmalardan örnek veren MIDD, “Rus özel servisleri, keşif-sabotaj gruplarının kullanıldığı çevreye ve koşullara uyum sağlama yeteneğine sahip” ifadelerini kullandı.

Ajans, bu kişilerin insani yardım görevlisi gibi davranarak hassas bölgelerde dolaşabileceklerini ya da doğada kamp yaparken çevreye ilgisiz bir tavır sergileyebileceklerini belirtti.

Bununla birlikte, vatandaşlara şüphelendikleri kişilere karşı kendi başlarına harekete geçmemeleri, durumu polis ya da askeri makamlara bildirmeleri tavsiye edildi.

Letonya devlet televizyonu, benzer fakat daha az ayrıntılı bir uyarının iki yıl önce, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı işgalinin ardından da yapıldığını hatırlattı.