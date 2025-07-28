Rus ekibine imza attı ama Türkiye'deki takımının haberi yok!

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı açıklamada konuyla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır." ifadelerine yer verdi.

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