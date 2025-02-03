Rus ekibinin Gedson Fernandes inadı bitmiyor: İşte Beşiktaş’ın istediği para

Ara transferde henüz bir imza atmayan Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda son günlerde gündemin üst sıralarında gelecek oyunculardan çok gidecek isimler yer alıyor.

PSG’den kiralanan Ndour’un kiralık sözleşmesinin feshi için iki kulüp anlaşırken Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan oyuncunun Fiorentina’ya gideceği öğrenildi. Öte yandan performansı tartışma konusu olan Al Musrati’nın Monaco’ya gideceği belirtiliyor. İki oyuncunun gidişi için artık sadece resmi açıklama bekleniyor.

RUS EKİBİNİN İNADI BİTMİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş orta sahasından bir oyuncunun daha ayrılığı gündeme geldi. Buna göre sezon başında Zaynutdinov ile birlikte Gedson’a teklif veren Zenit yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Rus ekibi önümüzdeki günlerde ilk teklifini Beşiktaş yönetimine iletecek. Siyah beyazlıların 20 milyon eurodan aşağı bir teklife onay vermesi beklenmiyor.

Rus ekibi, daha önce Zaynutdinov ile birlikte Gedson için toplamda 24 milyon euroluk bir teklif vermiş ancak Kazak oyuncunun Rusya’ya gitmek istememesi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.