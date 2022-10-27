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Rus Alexandra’nın, yüzü Türkiye’de güldü

Avrupa’da birçok ülkede tedavi gören ancak bir türlü sağlığına kavuşamayan ve bıçak altına yatmaktan korkan Modelina Alexandra’nın, yüzü Türkiye’de güldü. Rus Aleksandra, Robotik Skolyoz Cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:21
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Rus genç kız Modelina Alexandra’nın, yüzü Türkiye’de güldü

Rus Alexandra’nın, yüzü Türkiye’de güldü
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Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Modelina Aleksandra, 12 yıl önce omurgasında eğrilik olduğunu anladı. Ailesi ve yakınları tarafından birçok ülkeye tedavi için gönderilen Aleksandra en sonunda Türkiye'ye geldi.
Omurgasındaki eğriliğin arttığını fark eden Aleksandra, yaptığı araştırmalar sonucu soluğu Bursa’da aldı. Skolyoz eğriliğinin 60 derece olduğu tespit edilen Aleksandra, Robotik Skolyoz Cerrahisi ile sonunda sağlığına kavuştu.

Modelina Aleksandra kontrolleri için geldiği doktoruna nasıl teşekkür etti ve şunları söyledi:

“12 yaşındayken omurgamda eğriliğimin olduğunu fark ettik. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı. Kullanmadığım krem ve korse kalmadı. 5 yılın üzerinde korse kullandım. Rusya'da doktorlar bana skolyozumu bir korse ile düzeltemeyeceklerini söyledikten sonra araştırmaya başladım. Çünkü yaklaşık üç yıl öncesine kadar, skolyoz eğriliği rahatsız etmiyordu. Hiç acı çekmedim. Sadece kozmetik bir düzensizlikti. Ama üç yıl önce her şey değişti. Şiddetli ağrılarım başladı. Yarım saatlik yürüyüş benim için artık bir sorun oluyordu. Bir an önce omurgamı düzeltmek istiyordum. Hayat kalitemi yükseltmek istiyordum. En son olarak yaptığım araştırmalar sonunda Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü modern teknolojide son nokta olan Robotik Omurga Cerrahisinin sadece Türkiye'de Bursa'da olduğunu öğrendim”

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