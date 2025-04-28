Rus general suikastında Ukraynalı ajan iddiası: Şüpheli Moskova'da yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne dayandırılan TASS haber ajansına göre, Ignat Kuzin isimli şüpheli, Moskova'nın yaklaşık 30 km doğusundaki Balashikha'da patlayan aracı satın aldığı iddia ediliyor. Şüphelinin uyruğu belirsizliğini korurken, FSB'ye göre Ukrayna'da oturma izni bulunuyor.

TASS'ın haberine göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından işe alındığı iddia edilen Kuzin, Rus General Yaroslav Moskalik'in "cinayetini itiraf etti". TASS, saldırı için kendisine 18.000 dolar vaat edildiğini ve saldırının Eylül 2024'ten beri planlandığını ekledi.

FSB, şüpheliyi araca patlayıcı yerleştirmekle suçladı ancak patlayıcının Ukrayna'dan uzaktan patlatıldığını belirtti. TASS tarafından Cumartesi günü yayınlanan videoda, yanmış elektronik parçalar ve aracın kalıntıları görülüyor. Rusya Soruşturma Komitesi daha önce patlamanın şarapnel parçalarıyla dolu el yapımı bir patlayıcıdan kaynaklandığını açıklamıştı.

Şüpheli Pazar günü mahkemeye çıkarıldı ve hakim tarafından "bir ay 30 gün" süreyle tutuklanmasına karar verildi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan mahkeme görüntülerinde, Kuzin'in siyah kapüşonlu bir sweatshirt ve yüz maskesi taktığı, hakimin kararı okuduğu sırada sanık kafesinin içinde durduğu görülüyor. Şüpheli, başkentteki bir duruşma öncesi gözaltı merkezine gönderildi.

HEDEFTEKİ GENERAL

Rus General Moskalik, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Etkili Rus askeri blogu Rybar, Moskalik'in patlama sırasında Volkswagen marka araçta olmadığını, ancak yakındaki bir binadan çıktıktan sonra araca yakın bir konumda bulunduğunu iddia etti. Basın iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rus yetkililer tarafından yayınlanan fotoğraflarda, şüphelinin, patlama mahallinde bulunduğu iddia edilen plakalarla eşleşen koyu yeşil bir Volkswagen kullandığı görülüyor.

TASS videosunda ayrıca şüphelinin bir minibüse bindirildiği anlar ve gözaltındayken Ukrayna özel servisleri tarafından işe alındığını anlattığı iddia edilen görüntüler yer alıyor. İtiraf sırasında baskı altında olup olmadığı bilinmiyor.

SORUMLULUK VE DİPLOMATİK GELİŞMELER

Patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı. CNN, konuyla ilgili yorum almak üzere SBU ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı.

Moskalik'in öldürüldüğü gün, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına son verme çabalarını görüşmek üzere Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Üç saat süren görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump başlangıçta her iki tarafın da "bir anlaşmaya çok yakın" olduğu yönünde iyimserliğini dile getirmişti.

Ancak ertesi gün Trump, Papa Francis'in cenazesi için Vatikan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştükten kısa bir süre sonra Putin'in bir barış anlaşması isteyip istemediğini sorguladı.

Trump, Roma'dan dönerken yaptığı Truth Social paylaşımında, Rusya'nın geçen hafta Kiev'e düzenlediği saldırının ardından yeni yaptırımlar uygulama olasılığını gündeme getirdi.

Trump, "Putin'in son birkaç gündür sivil bölgelere, şehirlere ve kasabalara füze atması için hiçbir neden yoktu," diye yazdı. "Bu bana belki de savaşı durdurmak istemediğini, sadece beni oyaladığını ve onunla 'Bankacılık' veya 'İkincil Yaptırımlar' yoluyla farklı bir şekilde başa çıkılması gerektiğini düşündürüyor? Çok fazla insan ölüyor!!!"