Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evini bastı, 6 Kırım Türkü tutuklandı. Kırım'da Rus baskısı devam ediyor

Kırımlı gazeteci Gülsün Khalilova, Kırım’da Rus güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evinde arama yaparak 6 Kırım Türkünü tutukladığı anları paylaştı.

Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evini bastı, 6 Kırım Türkü tutuklandı. Kırım'da Rus baskısı devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaptığı paylaşımlarla tanınan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Kırım’da Rus güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek 6 Kırım Türkünü tutukladığını duyurdu. Khalilova o anlara ait görüntüleri de paylaştı.

"Yurdumuz Kırım'da Kırım-Tatar Türklerine baskılar devam ediyor." diyen Khalilova 6 Kırım Türkünü tutukladığı anları şu ifadelerle anlattı:

"Bu sabah Kırım’da Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek, 6 Kırım Türkünü tutukladı.

Kırım işgalinden bu yana bu gibi arama ve tutuklamalar durmaksızın davam ediyor...Amaçları halkı korkutmak ve işgal benimsetmektir."

147852369.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Suudi Arabistan'dan BRICS açıklaması Dünya
Suudi Arabistan'dan BRICS açıklaması
Suriyeli işletmeci: Türkler iş istiyor. Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum Güncel
Suriyeli işletmeci: Türkler iş istiyor. Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş devam ediyor Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş devam ediyor
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret?
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira Sağlık
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı