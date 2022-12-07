7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus güçlerinin Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaralandı

Rus güçlerinin Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaralandı

Rusya'ya karşı savaşın 9 ayı aşkın bir süredir devam ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuprianovka ile Novotavrichivskoye köylerine Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sonucu 3 sivil yaralandı, sivil altyapılar ağır hasar gördü.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:14
Takip Et

Rus güçlerinin Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaralandı

Rus güçlerinin Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaralandı
+
Aa
-

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Kuprianovka ile Novotavrichivskoye köylerine gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu 3 sivilin yaralandığını, çok sayıda evin yıkıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinin yakınındaki köylere gece ve sabaha karşı düzenlenen Rus saldırıları neticesinde köylerdeki bazı evler yerle bir olurken, birçok ev ağır hasar aldı.

Kuprianovka köyünün muhtarı Tatiana Zaharçenko, AA muhabirine, saldırının gece yarısında gerçekleştiğini söyledi.

Köydeki 11 evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığını veya hasar aldığını aktaran Zaharçenko, saldırı sırasında sivillerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda kimsenin ölmediğini dile getiren Zaharçenko, çeşitli kuruluşların temsilcileri ve gönüllülerinin yardımlarıyla saldırıdan etkilenen ailelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.