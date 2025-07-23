Rus hava sahasında gerginlik! 517 uçuş iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Rus hava sahasında gerginlik! 517 uçuş iptal edildi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna’nın 19-22 Temmuz tarihleri arasında başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli bölgelere düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtığını duyurdu.


Yapılan açıklamaya göre, İHA saldırılarının ardından uygulanan güvenlik kısıtlamaları nedeniyle Moskova ve St. Petersburg’daki havalimanlarında toplam 517 uçuş iptal edildi. Bu süreçte yaklaşık 75 bin yolcu mağdur olurken, 16 binden fazla biletin iade edildiği bildirildi.

169 UÇAK BAŞKA YERLERE YÖNLENDİRİLDİ


Yaşanan kriz sırasında sadece iptaller değil, yönlendirmeler de dikkat çekti. Güvenlik gerekçesiyle 169 uçuş farklı şehirlerdeki havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Ulaştırma Bakanlığı, durumun kontrol altına alındığını ve yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

RUS HAVA SAVUNMASI DEVREDEYDİ


Saldırıların büyük kısmı, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellenmiş olsa da, ülkenin başkentinde ve diğer stratejik bölgelerinde alarm seviyesi yükseltildi. Özellikle Moskova çevresindeki kritik hava sahalarının zaman zaman kapatılması, sivil havacılığı doğrudan etkiledi.

Yetkililer, saldırıların doğrudan havalimanlarını hedef almadığını ancak güvenlik riskleri nedeniyle uçuşların iptal edilmek zorunda kaldığını belirtti. Rus yetkililer, sivil hava trafiğinin güvenliğini öncelikli gördüklerini ve benzer durumlar için yeni önlemler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

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