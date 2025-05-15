Rus heyeti İstanbul'da

Rus haber ajansı Tass, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile görüşmeler yapmak üzere Rus heyetinin İstanbul’a vardığını ve müzakerelerin Türkiye saatiyle 10.00’da Dolmabahçe Sarayı’nda başlamasının beklendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Ukrayna müzakerelerinde Rusya’yı temsil edecek heyeti onaylamıştı.

Rus heyetine, Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy liderlik edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alacak.

Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022 yılında gerçekleştirilen müzakerelerde de Rus heyetinin başkanlığını üstlenmişti.