Rus heyeti İstanbul'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rus heyeti İstanbul'da

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul’a gelen Rus heyetinin şehre ulaştığı açıklandı.

Rus haber ajansı Tass, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile görüşmeler yapmak üzere Rus heyetinin İstanbul’a vardığını ve müzakerelerin Türkiye saatiyle 10.00’da Dolmabahçe Sarayı’nda başlamasının beklendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Ukrayna müzakerelerinde Rusya’yı temsil edecek heyeti onaylamıştı.

Rus heyetine, Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy liderlik edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alacak.

Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022 yılında gerçekleştirilen müzakerelerde de Rus heyetinin başkanlığını üstlenmişti.

Son Haberler
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar/TL güne nasıl başladı? (15 Mayıs 2025)
Dolar/TL güne nasıl başladı?