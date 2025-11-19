Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, Elçi Müsteşar Sergey Koritskiy, Basın Ataşesi Dmitriy Baranov ve Kültür Ataşesi Yevgeniy Bakhrevskiy, Ankara’daki Vatan Partisi Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Özgür Bursalı’yı ziyaret gerçekleştirdi.

Vatan Partisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Rusya’nın güvenlik ile ekonomi alanlarındaki stratejik iş birliği, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile ortak geleceğe ilişkin konular ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Rus heyete Teori Dergisi’nin “Türkiye-Rusya-Çin-İran İttifak Projesi” başlıklı sayısı takdim edildi.