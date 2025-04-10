Rus İHA’ları Kiev ve Mykolaiv’i vurdu: 12 yaralı

Kaynak: İHA
Rus İHA’ları Kiev ve Mykolaiv’i vurdu: 12 yaralı

Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’ya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları, başkent Kiev ile Mykolaiv kentinde en az 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Rus güçleri, gece boyunca Ukrayna’ya yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Kiev ve güneydeki Mykolaiv kentlerine İHA’larla yapılan saldırılarda en az 12 kişi yaralandı.

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Kiev Askeri İdaresi, Rus İHA’larının vurduğu bir depolama tesisinde yangın çıktığını ve saldırılar sonucu çok sayıda binanın zarar gördüğünü duyurdu. Mykolaiv’de ise 9 konut binası, bir idari bina ve 30 garaj hasar aldı.

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ÜLKE GENELİNDE 145 İHA’DAN 49’U YOK EDİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca gönderdiği 145 İHA’dan 85’ini düşürdüklerini açıkladı. Kalan 49 İHA’nın elektronik harp önlemleri nedeniyle hedeflerine ulaşamadığı tahmin edilirken, 11 İHA’nın durumu hakkında bilgi verilmedi.

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Yetkililer, başkent semalarında 30 İHA tespit edildiğini, bunlardan 16’sının imha edildiğini, diğerlerinin ise izlerinin kaybolduğunu belirtti.

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