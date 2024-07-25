Rus internetinin babasına 2 hapis

2008-2010 yılları arasında iletişim bakan yardımcısı olarak görev yapan Alexei Solatdov, Rusya Federasyonu IP adresi havuzunu yabancı bir kuruluşa transfer etme anlaşmasıyla ilgili suçlamalardan mahkum edildi.

Soldatov ve avukatları suçlamaları asılsız olarak nitelendirerek reddetti.

Moskova Savyolovsky Bölge Mahkemesi aynı ceza davasında Soldatov'un iş ortağı Yevgeny Antipov'u da suçlu bulup 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

1990'da, eğitimli bir nükleer fizikçi olan Soldatov, küresel internete ilk Sovyet bağlantısını yapan Relcom bilgisayar ağını yönetti. Soldatov, 1991'deki Sovyet çöküşünden sonra Rus internetinin teknik omurgasını sağlayan diğer örgütlerin kurulmasına yardımcı oldu.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Soldatov'a yöneltilen suçlamaların temelinde, bir internet alan adı anlaşmazlığı olduğu ve davanın üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından açıldığı belirtiliyor.

Yurt dışında yaşayan ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini eleştirmesiyle bağlantılı olarak Rusya'da cezai suçlamalarla karşı karşıya olan araştırmacı gazeteci Soldatov'un oğlu Andrei Soldatov, kararı kınadı. Mahkemenin 72 yaşındaki babasını ölümcül derecede hasta olduğu için hapse atma konusunda yasal bir hakkı olmadığını savundu.