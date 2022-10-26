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Rus işbirlikçisi Kadirov Hristiyan Rusya adına cihat ilan etti

Rus işbirlikçisi ve Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna’daki savaşı “cihat” olarak değerlendirdi. Kadirov, “Ukrayna’nın tamamı bizim toprağımızdır” dedi: “Sınıra gelen Amerikan askerleri varmış. Erkekseniz karşımıza çıkarsınız.” dedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:43
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Rus işbirliçisi Ramazan Kadirov Hristiyan Rusya adına cihat ilan etti

Rus işbirlikçisi Kadirov Hristiyan Rusya adına cihat ilan etti
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Rus işbirlikçisi  ve Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov, sansasyonel sosyal medya açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını, “Şeytana tapan satanistlere karşı bir cihat” olarak tanımladı ve bütün şehirlerin yok edilmesi çağrısında bulundu: “Bizim sınırlarımız Harkov’da bitmiyor. Kiev, Odessa, Lviv… Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Her şehri yerle bir edeceğiz. Her karış toprağı ele geçireceğiz. Allah'a hamdolsun bu, satanistlere karşı bir cihattır.”

Kadirov, daha sonra Romanya – Ukrayna sınırına yerleşen ABD’nin 101. Hava İndirme Tümeni’ne meydan okudu: “Ukrayna sınırına gelen Amerikan askerleri varmış. Erkekseniz karşımıza çıkarsınız.”

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Alişer
26.10.2022 17:15
Çok büyüksün komutan kadirov  
 
Sinan
26.10.2022 16:48
Kadirovdan başka ukrayna katliamcısı ruslarla işbirliği yapmakta olan onların işlerini kolaylaştıran başka müslmanlar daha doğrusu müslümanım diyenler de yok mu  
 
Yobaz oğlu yobaz
26.10.2022 16:45
sen erkeksen putin'in arkasına saklanma, vatanını satma.  
 
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