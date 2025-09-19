Rus jetleri NATO ülkesine girdi!

Reuters'a konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan kaynaklar, Rus savaş uçaklarının bugün Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, 3 Rus MİG-31 savaş uçağının, izinsiz ülke sahasına girdiğini ve 12 dakika boyunca kaldığını belirtti.

DAHA ÖNCE POLONYA HAVA SAHASI İHLAL EDİLMİŞTİ

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Polonya ayrıca Rusya ve Belarus'un düzenlediği Zapad-2025 ortak askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını 12 Eylül'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.