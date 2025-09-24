Rus jetleri Trump'a meydan okudu! NATO ülkelerine vurun demişti....

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarının düşürülmesi gerektiğini söylemişti. Rusya'dan adete ABD Başkanı'na meydan okuyan bir hamle geldi.

Almanya savunma bakanı, Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi'nde Alman Donanmasına ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu ileri sürdü. Pistorius, Moskova'yı NATO müttefiklerini "tahrik etmekle" suçladı.

Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor." dedi.

Putin'i hata yapmakla da itham eden Pistorius, NATO'nun, Rus provokasyonlarına açık ve kararlı bir şekilde yanıt verirken aynı zamanda gerekli ihtiyatı da gösterdiğini vurguladı.

Rus jetleri NATO ülkesine girdi!

Pistorius, "Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Başka bir deyişle, Putin'in provokasyonlarına kanmıyoruz, gerginliği tırmandırma tuzağına düşmüyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ve Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya'nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Pistorius, artan jeopolitik riskler karşısında Alman savunma bütçesinin önemli ölçüde artırılması çağrısında da bulundu.

Trump: Rus uçaklarını vurun

Öte yandan, Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Pistorius'un belirttiği Rus savaş uçakları, geçen hafta sonu Baltık Denizi'ndeki Alman donanmasına ait Hamburg fırkateyni üstünde uçuş yaptı.

Almanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, söz konusu savaş gemisi, 22 Eylül'de başlayan NATO'nun "NEPTUNE STRIKE-2025.3" tatbikatına katıldı.

TRUMP VURUN DEMİŞTİ

ABD Başkanı, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine ilişkin "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları vurmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.