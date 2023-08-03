Rus kanalında Türkiye'nin dış politikasıyla dalga geçtiler

Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir Rus kanalının, Türkiye ile aleni bir şekilde dalga geçmesi tepki topladı. Bahse konu olan programda bir masada Avrupa Birliği’ne üye olan devletleri ile birlikte oturan Türkiye, konuşmaları sırasında sık sık kendisi ile çelişiyor.

Talk Show formatında gözüken programda Türkiye’nin dediği her şeyde geri adım atması ve kendisi ile çelişmesi izleyiciler tarafından kahkahalar ile tepki alıyor.

Videonun hızla yayılıp Türkiye aleni bir şekilde küçük düşürüldükten sonra, “Tabii, dün salladığımız ülkeye ertesi gün her istediği verilirse olacağı bu” yorumu yapıldı.