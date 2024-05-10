Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!

İnsanları mutlu eden, olumlu şeyleri resmettiklerini söyleyen Valentina Chernykh “İnsanların resme baktıklarında mutlu olmalarını istiyorum. O yüzden resimlerimi parlak renklerle yapıyorum. Olumsuz durumları resmetmiyorum. Bugün burada bu sergiyi açtığımız için çok mutluyuz. Burasını çok seviyorum. Hep burada bir sergi açmak istemiştim” dedi.