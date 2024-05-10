Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!

Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!
Kaynak: İHA
Rus ikiz kardeşler Valentina ve Helen Chernykh, “Yansımam” isimli resim sergisini Muğla’nın Bodrum ilçesinde açtı.
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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Rus ikiz kardeşlerin Valentina ve Helen Chernykh'in “Yansımam” adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 2

Dedeleri ve babaları ressam olan Valentina ve Helen Chernykh isimli ikiz kardeşler, ilçedeki bir mekanda resim sergisi açarak büyüklerinin yolundan gidiyor.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 3

Yaşamın her anında var olan güzellikleri ve insan ruhunun özünü yakalamaya çalışan Moskova eğitimli sanatçılardan Valentina hayata güzelleme yaparken Helen portreleriyle insan ruhuna ışık tutuyor.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 4

Bodrumlu sanatseverlerle buluşan eserler, büyük beğeni toplarken, iki ressam basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 5

Helen Chernykh, “Çalışmalarım gerçekçilik ve simgecilik türlerinde. Ben iki stili karıştırmayı seviyorum. Hissettiklerimi, gündelik yaşamı resmediyorum. Ruhuma dokunan şeyleri resmediyorum” diye konuştu.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 6

İnsanları mutlu eden, olumlu şeyleri resmettiklerini söyleyen Valentina Chernykh “İnsanların resme baktıklarında mutlu olmalarını istiyorum. O yüzden resimlerimi parlak renklerle yapıyorum. Olumsuz durumları resmetmiyorum. Bugün burada bu sergiyi açtığımız için çok mutluyuz. Burasını çok seviyorum. Hep burada bir sergi açmak istemiştim” dedi.

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Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! 7

Sergide aynı eserde kendi portrelerini resmettikleri iki ayrı çalışmanın yer aldığını ifade eden Valentina Chernykh, 33 eserinin yer aldığı My Reflection (Yansımam) isimli serginin bir ay boyunca ziyaret edilebileceği belirtti.

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