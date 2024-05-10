Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Rus ikiz kardeşlerin Valentina ve Helen Chernykh'in “Yansımam” adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Dedeleri ve babaları ressam olan Valentina ve Helen Chernykh isimli ikiz kardeşler, ilçedeki bir mekanda resim sergisi açarak büyüklerinin yolundan gidiyor.
Yaşamın her anında var olan güzellikleri ve insan ruhunun özünü yakalamaya çalışan Moskova eğitimli sanatçılardan Valentina hayata güzelleme yaparken Helen portreleriyle insan ruhuna ışık tutuyor.
Bodrumlu sanatseverlerle buluşan eserler, büyük beğeni toplarken, iki ressam basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Helen Chernykh, “Çalışmalarım gerçekçilik ve simgecilik türlerinde. Ben iki stili karıştırmayı seviyorum. Hissettiklerimi, gündelik yaşamı resmediyorum. Ruhuma dokunan şeyleri resmediyorum” diye konuştu.
İnsanları mutlu eden, olumlu şeyleri resmettiklerini söyleyen Valentina Chernykh “İnsanların resme baktıklarında mutlu olmalarını istiyorum. O yüzden resimlerimi parlak renklerle yapıyorum. Olumsuz durumları resmetmiyorum. Bugün burada bu sergiyi açtığımız için çok mutluyuz. Burasını çok seviyorum. Hep burada bir sergi açmak istemiştim” dedi.
Sergide aynı eserde kendi portrelerini resmettikleri iki ayrı çalışmanın yer aldığını ifade eden Valentina Chernykh, 33 eserinin yer aldığı My Reflection (Yansımam) isimli serginin bir ay boyunca ziyaret edilebileceği belirtti.