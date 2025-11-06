Antalya’nın Alanya ilçesinde Rusya uyruklu M.G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi A.G.'yi sitenin önünde bıçakla yaraladığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; M.G.'nin, eşini yere yatırıp, bıçakla yaraladığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde 3 Kasım günü sabah saatlerinde, ilçede yerleşik yaşayan Rusya uyruklu M.G. ile boşanma aşamasında olduğu aynı ülke vatandaşı eşi A.G. arasında sitenin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.G. elindeki bıçakla eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan A.G. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana engel olmaya çalıştı.

KADININ DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından suç aleti bıçakla yakalanan M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, aynı gün tutuklandı.

MÜDAHALE ETTİLER, DİRENDİ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin sokakta tartıştığı ardından M.G.'nin kadını yere yatırıp, bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında; bir kişinin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı, daha sonra çevredekilerin de olaya dahil olduğu, şüphelinin direndiği ve kadına saldırıya devam etmeye çalıştığı görüldü.