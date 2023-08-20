Rus Luna-25 Ay'ın yüzeyine çarptı

Rusya'nın 47 yıldaki ilk Ay görevi, Luna-25 uzay aracının kontrolden çıkıp aya çarpması sonucu başarısız oldu.

Rus Luna-25 Ay'ın yüzeyine çarptı

Editör: Özge Ceren Çimen

Rusya'nın devlet uzay şirketi Roskosmos, uzay aracı Luna-25'in iniş öncesi yörüngeye girmesi nedeniyle meydana gelen bir sorundan kısa bir süre sonra araçla bağlantısını kaybettiğini söyledi.

Roskosmos yaptığı açıklamada, "Aygıt öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığı sona erdi'' dedi.

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

Prestij görevindeki başarısızlık, Moskova'nın 1957'de Dünya yörüngesine ilk uyduyu -Sputnik 1- fırlattığı ve Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin'in bunu yapan ilk kişi olduğu Soğuk Savaş rekabetinin parlak günlerinden bu yana Rusya'nın uzay gücünün gerilemesinin altını çiziyor.

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