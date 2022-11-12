Rus manken pasaportunu çaldırdı, Türkiye'de mahsur kaldı. Hayret halen film veya dizi teklifi almadı

Rus manken ve oyuncu Ekatherina Usmanova pandemi yüzünden ailesini görmek için Rusya'ya gitti. 26 yaşındaki Toronto'ya geri dönerken İstanbul'da konaklaması vardı. Ancak İstanbul Havalimanında pasaportu ve seyahat kartları çalındı..

Usmanova daha önce hiç gelmediği İstanbul'da polise şikayetçi oldu ve ardından İstanbul'daki Kanada Konsolosluğuna giderek PR kartlarını değiştirmek istedi.Ancak Kanada vatandaşı olmadığı için bu başvurusu reddedildi.

Kanada Konsolosluğundan cevap alamayan Ekatherina Usmanova bu sefer Ankara'daki Kanada Büyükelçiliğine başvurdu.Rus manken Kanada Göçmenlik,Mülteciler ve Vatandaşlık dairesi ile bir çok kez iletişime geçmesine rağmen herhangi bir cevap alamadı.

Türkiye'de kaldığı 58 günlük süre içinde 15 defa ev değiştirmek zorunda kalan Ekatherina Usmanova Kanada televizyonlarında bir çok kez haber oldu. Daha sonra Rus konsolosluğu tarafından geçici pasaportla Rusya'ya geri gönderildi.