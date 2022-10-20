Rus ordusu, ABD'nin zırhlı araçlarını böyle vurdu

Milli Gazete'nin haberine göre, Rusya ile Ukrayna'yı biri birine düşüren ABD, Kiev rejimin silah ve zırhlı araç sevk ediyor. ABD tarafından Ukrayna'ya teslim edilen M113 zırhlı personel taşıyıcıları, Ukrayna askerleri ile birlikte, Rus ordusu böyle imha etti.

Videoda, ABD ve NATO'nun kuklası haline gelen Ukrayna askerlerinin saldırı sonrası can verdiği görülüyor.