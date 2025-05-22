Rus ordusu ilerliyor: Novaya Poltavka kontrol altında!

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki operasyonlarına ilişkin güncel bilgiler verdi.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, “Merkez Askeri Grubu’nun kararlı operasyonlarıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Novaya Poltavka yerleşimi özgürleştirildi” denildi.

Açıklamada, son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri, askeri havaalanı altyapısı, uçak onarım atölyeleri, hava savunma radarları, silah ve İHA depoları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici üslerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

“İskender” kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırı yapıldığı belirtilen açıklamada, iki füze fırlatıcı sistemi, muharebe kontrol kabini ve Amerikan “Patriot” hava savunma sisteminin radar istasyonunun yok edildiği vurgulandı.

Bakanlık, 20-22 Mayıs’ta cephe gerisi bölgelerde Ukrayna’ya ait 485 İHA’nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, bunlardan 63’ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

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