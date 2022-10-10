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Rus savaş uçağı düştü

Ukrayna sınırına yakın bir bölgesi olan Rostov'da Rusya'ya ait Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Su-24 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü ve mürettebatın sağ kurtulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 03:14
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Rus ordusuna ait Su-24 savaş uçağı Rostov bölgesinde düştü

Rus savaş uçağı düştü
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Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

MÜHİMMATSIZ UÇUŞ YAPIYORDU

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı. Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi. (AA)

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