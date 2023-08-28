Çay ve kahve saatinize eşlik edecek Rus pastası medovik yapılışı oldukça basit. Kekinin yumuşak kremasının leziz olduğu Rus pastası tarifini sizler için derledik. Peki, Rus pastası nasıl yapılır? Rus pastası tarifi için malzemeler neler?

İşte Rus pastası medovik tarifi...

RUS PASTASI MEDOVİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Bisküvisi için;

- 3 yumurta,

- 100 g tereyağı,

- 4 su bardağı un,

- 2 yemek kaşığı şeker,

- 3 yemek kaşığı bal,

- 1,5 çay kaşığı karbonat

Kreması için;

- 300 ml krema,

- 200 g süzme yoğurt,

- 3/4 su bardağı şeker,

- 1 yemek kaşığı bal

Kaplamak için;

- 1 su bardağı ceviz,

- Bisküvi kenarları

RUS PASTASI MEDOVİK NASIL YAPILIR?

Bisküvi için tereyağını eritip ılıtın, Bal ve karbonatı küçük bir tavaya koyup ocağa alın, köpürene kadar karıştırarak pişirin.

Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın, içine erimiş tereyağı ve bal karbonat karışımını ekleyerek çırpmaya devam edin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın, un tamamen bittikten sonra hamuru 6 eşit parçaya bölün, hamur toplarından birini alıp unladığınız tezgahta 24 cm'lik bir tencere kapağından biraz daha geniş olacak şekilde açın,180 derecede önceden ısıtılmış fırında 4 dk. pişirin.

Fırından çıkarıp kenara alın, diğer hamur toplarını da aynı şekilde açıp sırayla pişirin ve soğumaya bırakın, bu sırada kreması için kremayı koyulaşana kadar çırpın, şekeri ekleyip katılaşana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta çırpılmış krema, yoğurt ve balı karıştırın, bisküvileriniz soğuduktan sonra tencere kapağını kalıp olarak kullanarak aynı ölçüde kesin, bisküvilerden birini servis tabağına alın, üzerine krema sürün.

Bir kat bisküvi bir kat krema şeklinde dizin, en son kalan kremayı üzerine ve yanlarına sürüp dolaba kaldırın.

Bisküvilerin artan kenarlarını ve cevizleri mutfak robotunda çekin, pastayı dolaptan çıkarıp kenarlarını ve üstünü kaplayın.