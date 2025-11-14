Ukrayna’ya ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), 13 Kasım’ı 14 Kasım’a bağlayan gece Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentinde bulunan liman ve petrol altyapısına nokta atışı bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, bölgedeki en büyük petrol yükleme tesislerinden biri olan “Şesharis” Terminali'nde geniş çaplı bir yangın çıktı.



Yerel kaynakların aktardığına göre gece yarısına doğru Novorossiysk sakinleri art arda patlamalar duydu ve yoğun hava savunma faaliyetlerine tanık oldu. Kısa süre sonra liman bölgesinden yükselen dev alevleri gösteren görüntüler paylaşıldı.



Reuters'a bilgi veren iki kaynak, ülkenin petrol boru hattı işletme tekeli Transneft'in limana petrol sevkiyatını durdurduğunu belirtirken, şirket konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.



Kazakistan'da çıkarılan petrolü limana taşıyan boru hattını ve ihracat terminalini işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) da saldırı sona erene kadar sevkiyatı askıya aldı.