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  • Rus petrolü Avrupa’ya gizli gizli böyle kaçırılıyor. Japonlar ortaya çıkardı

Rus petrolü Avrupa’ya gizli gizli böyle kaçırılıyor. Japonlar ortaya çıkardı

Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını Japon basını tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:17
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Rus petrolü Avrupa’ya gizli gizli böyle kaçırılıyor. Japonlar ortaya çıkardı

Rus petrolü Avrupa’ya gizli gizli böyle kaçırılıyor. Japonlar ortaya çıkardı
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Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki saldırılara karşı Rusya'ya yaptırım açıkladığı son dönemde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını görüntüledi.

Kuruluşun ay başındaki haberinde, kriz başladığından beri 41 tankerin, Rusya çıkışlı tankerlerle Yunanistan açıklarında gemiden gemiye petrol naklettiğini kamuoyuna duyurulmuştu.

Haberinde Nikkei, ağustos sonuna kadarki 6 aylık dönemde Yunan kıyıları açıklarında Rus tankerleri dahil 175 transfer saptamış, buna rağmen geçen yıl aynı dönemde ise sadece 9 transfer gerçekleştiğini bildirmişti.

Refinitiv verilerine göre Rusya, gemiden gemiye olmak üzere Yunanistan açıklarında 23,8 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirmiş, geçen yılın aynı döneminde ise 4,34 milyon varil transferi gerçekleşmişti.

Yükünü teslim aldıktan sonra tankerlerin nereye gittiklerini sorgulayan ve rotaları izleyen Nikkei, 89 geminin limanlara vardığını saptamış, bunların 41'inin Yunanistan, Belçika ve Avrupa'nın başka noktalarına demirlediği tespit edilmişti.

Haberde, söz konusu derin araştırma neticesinde Yunanistan açıklarından suların, Rusya ve Avrupa arasındaki petrol sevkiyatında önemli bir aktarma merkezi görevi üstlendiğinin ortaya çıktığı vurgulanmıştı.

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TC Bursa
24.09.2022 12:23
Ondan dolayı bu haldeyiz. Sata sata birşey bırakmadılar  
 
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