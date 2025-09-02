Rus petrolünde fiyat dengesi değişti: Yeni iskonto dönemi başlıyor

Rusya’nın ihracatında önemli yer tutan Urals petrolü, ağustostan bu yana varil başına 61–65 dolar aralığında işlem görüyor. Bu durum, Brent petrolünün 65–69 dolarlık bandı ile aradaki farkı savaş sonrası en düşük seviyeye çekti. Çin, Rus petrolünün en büyük alıcısı konumunu korurken, Hindistan da Moskova’nın en önemli müşterilerinden biri olmaya devam ediyor.

ABD–HİNDİSTAN ÇEKİŞMESİ

Washington yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını azaltması için baskı yaptı. Ancak Yeni Delhi geri adım atmayınca, ABD yönetimi 27 Ağustos itibarıyla Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Öte yandan, G7’nin 2022’de yürürlüğe koyduğu 60 dolarlık varil başı fiyat tavanı, Avrupa Birliği ve bazı G7 üyelerinin kararıyla 46,5 dolara indirilecek. Ancak uzmanlar, yaptırımların etkisinin “karanlık filolar” üzerinden yapılan sevkiyatlarla sınırlandığını vurguluyor.