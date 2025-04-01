Rus raket Kasatkina, Avustralya için korta çıkıyor

Serkan Talan
Rus raket Kasatkina, Avustralya için korta çıkıyor

Daria Kasatkina, Rusya'dan Avustralya'ya geçiş yaptıktan sonra duygusal anlar yaşadığını belirtti. Ülkesinin LGBTQ+ yasalarını ve Ukrayna'daki savaşı eleştirmesi nedeniyle başka bir seçeneği olmadığını vurguladı.

Dünya 12 numarası olan Daria Kasatkina, Avustralya vatandaşlığı başvurusunun kabul edilmesiyle resmi olarak yeni ülkesini temsil etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki tenisçi, bu hafta Güney Karolina'daki Charleston Open turnuvasında ilk kez Avustralya için mücadele edecek. Uzun süredir Dubai'de yaşayan ve iki buçuk yıldır Rusya'ya dönmeyen Kasatkina, aldığı kararı duygusal ama kaçınılmaz olarak nitelendirdi.

"Bu benim Avustralyalı bir oyuncu olarak ilk günüm. Gerçekten farklı hissediyorum ve bunun duygusal olduğunu inkar edemem. Ancak yeni bir sayfa açtığım için mutluyum," dedi Kasatkina.

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RUSYA’DAKİ POLİTİK BASKILAR TERCİHİNİ BELİRLEDİ

Kasatkina, 2022'de verdiği bir röportajda eşcinsel olduğunu açıklamış ve Rusya'nın LGBTQ+ karşıtı yasalarını sert bir dille eleştirmişti. Aynı röportajda Ukrayna’daki savaşı da kınayan tenisçi, bu açıklamalarının ardından Rusya'da "yabancı ajan" olarak ilan edilmesi için bazı politikacıların çağrıda bulunduğunu söyledi. Ancak bu girişim başarısız oldu.

Geçen yıl yaptığı bir açıklamada, aldığı kararların kendisi için sonuçları olacağını bildiğini ve bunun farkında olduğunu belirtmişti.

"Önceki ülkemde yaşanan her şey göz önüne alındığında, benim için fazla bir seçenek yoktu. Açık bir şekilde eşcinsel olarak kendim gibi olmak istiyorsam, bu adımı atmam gerekiyordu ve bunu yaptım," ifadelerini kullandı.

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DİĞER RUS OYUNCULAR DA VATANDAŞLIK DEĞİŞTİRİYOR

Kasatkina, Rusya'dan başka bir ülke için mücadele eden tek tenisçi değil. Son yıllarda birçok Rus kökenli oyuncu farklı ülkelere geçiş yaptı. Natela Dzalamidze Gürcistan vatandaşlığı alırken, Alexander Shevchenko ise Kazakistan bayrağı altında kortlara çıkmaya başladı.

Kasatkina'nın Avustralya adına nasıl bir kariyer çizeceği merakla beklenirken, yeni ülkesinin sporcusu olarak kortlarda nasıl bir performans sergileyeceği de büyük ilgi görüyor.

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