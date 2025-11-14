Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. 2 pilot hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Karelya Valisi Artur Parfenchikov uçağın yoğun ormanlık bir alana düştüğünü ve yerde herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini belirtti.

Karelya Valisi Artur Parfenchikov uçağın yoğun ormanlık bir alana düştüğünü ve yerde herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini belirtti.