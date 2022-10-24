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Uçağı vurulan Rus pilot böyle kurtuldu

Rus savaş uçağı hava savunma füzesi tarafından vuruldu. O anlar pilotun başındaki kaskın kamerasına yansırken pilotun patlamadan kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:35
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Rus savaş uçağı hava savunma füzesi tarafından vuruldu. Rus pilot böyle kurtuldu

Uçağı vurulan Rus pilot böyle kurtuldu
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ederken askerlerin kask kameralarına bazı görüntüler yansımaya bu görüntüler de dünya basınında kendine yer bulmaya devam ediyor.

Ukrayna'da bir bölgeyi bombalamak için havalanan bir Rus Su-25 savaş uçağı hava savunma füzesi tarafından vuruldu.

İrtifa kaybeden ve durumun düzelemeyeceğini anlayan pilot risk aldı, 200 metreden aşağı atladı.

Fırlatma koltuğunun paraşütüyle tarlaya düşen Rus pilot, küçük yaralar aldı.

Uçağı vurulan pilotun hayatını paraşütle atlayarak kurtardığı anlar paylaşım rekorları kırdı.

O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Tekin Ertürk
24.10.2022 16:13
Yurta sulh, cihanda sulh.  
 
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