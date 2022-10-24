Uçağı vurulan Rus pilot böyle kurtuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ederken askerlerin kask kameralarına bazı görüntüler yansımaya bu görüntüler de dünya basınında kendine yer bulmaya devam ediyor.

Ukrayna'da bir bölgeyi bombalamak için havalanan bir Rus Su-25 savaş uçağı hava savunma füzesi tarafından vuruldu.

İrtifa kaybeden ve durumun düzelemeyeceğini anlayan pilot risk aldı, 200 metreden aşağı atladı.

Fırlatma koltuğunun paraşütüyle tarlaya düşen Rus pilot, küçük yaralar aldı.

Uçağı vurulan pilotun hayatını paraşütle atlayarak kurtardığı anlar paylaşım rekorları kırdı.

O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.