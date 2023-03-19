Rus siyasetçiden skandal sözler: Türkiye zor durumda, İstanbul'u işgal edelim

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu belirten Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov, Rus yönetici ve askerlere çağrıda bulundu.

“İSTANBUL TARİHİ OLARAK RUSYA’YA AİT”

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu fırsat olarak gösteren Rus vekil, küstahça sözler sarf ederek İstanbul’un “tarihi olarak Rusya’ya ait olduğunu” ve geri alınması gerektiğini iddia etti.

“AYASOFYA ÜZERİNE HAÇ DİKELİM”

Bagdasarov, “Türkiye şu an zor durumda, bunu kullanalım. Orta Asya’dan onu kovalım, Ukrayna’daki nüfusunu baltalayalım. Güney Kafkasya’dan kovalım. Türkiye’deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak 'bize ait olanı' geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul)! Ayasofya üzerine haç dikelim!” dedi.