Rus turist anne ve babasının başlarına çekiçle vurduktan sonra telle boğdu ancak jandarmadan kaçamadı

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, geçen cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Tatiana Stepanov özel bir hastaneye götürüldü.

ANNESİ KURTARILAMADI

Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da doktorların tüm çabasına rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

ÇEKİÇLE VURUP, TELLE BOĞMUŞ

Dmitry Stepanov'un yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi.

CİNAYETİ VİDEO İLE İTİRAF ETTİ

Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti. Stepanov videoda, “Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız’ derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ama Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.



ÖZEL EKİP TELEFON SİNYALİNDEN YAKALADI

Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi’nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi’ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov’un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı.

JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov’un, işlemlerinin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.



