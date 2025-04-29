Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Manavgat’ta havalimanında yolcu alan tur minibüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek muz serasında devrildi. Kazada içerisinde bulunan 18’i Rus turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalimanından yolcu alan tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18'i Rus uyruklu turist olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalimanından Rus turistleri alan 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muz serasının yanına yan devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 25 Rus uyruklu yolcudan 18'i ve araç sürücüsüyle birlikte toplam 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son Haberler
Taksim yasağına karşı ortak çıkış! 92 gözaltı siyasi partileri ayağa kaldırdı
Taksim yasağına karşı ortak çıkış! 92 gözaltı siyasi partileri ayağa kaldırdı
Otomobil dere yatağına yuvarlandı!
Otomobil dere yatağına yuvarlandı!
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3. etabı başladı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3. etabı başladı
Bakan Göktaş duyurdu: İlk ödemeler Anneler Günü’nde! 287 bin başvuru
287 bin aile doğum yardımı için başvurdu!
Diz ağrısına robotik çözüm! Yeni hayat bir adım ötede
Diz ağrısına robotik çözüm! Yeni hayat bir adım ötede