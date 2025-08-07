Rus turistlerin Samsun ilgisi artarak sürüyor

Rusya'dan hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, 977'si turist, 450'si mürettebat olmak üzere toplam bin 427 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı'na demir attı. Kentte turizm hareketliliği yeniden canlandı.

193 metre uzunluğundaki dev kruvaziyerden inen Rus turistler, kara turları kapsamında Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, Atakum sahili ve alışveriş merkezleri, turistlerin ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında yer aldı.

Bazı turistler ise şehir dışındaki turları tercih etti. Vezirköprü turuna katılan ziyaretçiler, Eski Hamam, Bedestan, Taşhan ve Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi. Amasya turuna çıkan kafile ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret etti, ardından serbest zamanla şehri keşfetme imkânı buldu.

Samsun'un Karadeniz kruvaziyer turizmindeki yerini güçlendiren seferlerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

