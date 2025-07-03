Rus ve Çin casusları İsviçre'de cirit atıyor

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, artan küresel gerilimler nedeniyle ülkede casusluk faaliyetlerinin hız kazandığını duyurdu. Rapora göre, en büyük tehdit Rusya ve Çin kaynaklı. Bu iki ülke, İsviçre’de güçlü istihbarat ağları kurmuş durumda. Federal makamlar, şirketler, uluslararası kuruluşlar ve araştırma merkezleri bu casusluk faaliyetlerinin hedefi haline geliyor.

İsviçre’nin askeri açıdan tarafsız bir ülke olması ve birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapması, onu casusluk açısından cazip kılıyor. Raporda, Rusya ve Çin’in diplomat görünümlü ajanlarının yanı sıra iş insanı, medya mensubu ve turist kılığında da faaliyet gösterdikleri belirtiliyor. Ayrıca, polis güçleri, yabancı diplomatik misyonlar, gazeteciler ve üniversiteler de takip altında.

Federal İstihbarat Servisi, İsviçre’nin kaçak silah ticareti ve yaptırımlardan kaçınma gibi amaçlarla da istihbarat savaşlarının merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor. Raporda, “Rusya, İran ve Kuzey Kore, askeri ve nükleer programları için çift kullanımlı ürünleri İsviçre üzerinden temin etmeye çalışıyor” ifadeleri yer aldı.

İsviçre’deki muhalif sürgünler ve basın mensuplarına yönelik casusluk faaliyetlerinin artmasının beklendiği vurgulanıyor.