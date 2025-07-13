Rus ve Türk uzmanlar Antalya’da üroonkolojiyi ele aldı

Memorial Antalya Hastanesi ve Rusya merkezli MEDSI Hastaneler Grubu işbirliğinde düzenlenen 1. Rus-Türk Üro-Onkoloji Sempozyumu'nda prostat, mesane ve böbrek kanserine yönelik en güncel tedavi yaklaşımları ele alındı. Sempozyumda hem robotik cerrahi hem de ameliyatsız yöntemlerdeki gelişmeler öne çıktı.

Antalya, uluslararası bilimsel iş birliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Memorial Antalya Hastanesi ile Rusya'nın en büyük özel sağlık gruplarından biri olan MEDSI Hastaneler Grubu tarafından düzenlenen 1. Rus-Türk Üro-Onkoloji Sempozyumu, üroloji, onkoloji, radyoterapi, cerrahi, kemoterapi ve genetik alanlarında uzman Türk ve Rus hekimleri bir araya getirdi. İki ülkenin önde gelen sağlık profesyonelleri, prostat, mesane ve böbrek kanserlerinde güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirdi.

"BİLİMİN ÖN PLANA ÇIKARILDIĞI BİR DÜNYADA BİR DÜNYADA, DAHA AZ SAVAŞ DAHA ÇOK DOSTLUK OLACAK"

Sempozyumda konuşan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Rusya ile on yıla yakın süredir akademik iş birlikleri yürüttüklerini belirterek, "Onkoloji alanındaki işbirliğimiz her geçen gün artıyor. Bu alandaki gelişmeler artık uluslararası nitelikte. Rus meslektaşlarımızı Antalya'da ağırladık ve ilk Üro-Onkoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdik. Çok da başarılı geçiyor. Biz inanıyoruz ki bilimin, insanlığın ön plana çıkarıldığı bir dünyada daha az savaş olacak, daha çok dostluk olacak. Bu vesileyle Antalya'dan tüm dünyaya çağrımız: Gelin bilim ve sevgi altında birleşelim. Çünkü dünyanın güzelleşmeye ihtiyacı var" bilimin barışa katkısına dikkat çekti.

"PROSTAT, MESANE VE BÖBREK KANSERİNDE YENİ DÖNEM"

Sempozyumun odak konularından birinin prostat, mesane ve böbrek kanserleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Özdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Üroonkoloji dediğimizde ilk akla gelen prostat kanseri. Ardından mesane ve böbrek kanserleri geliyor. Bu alanda robotik cerrahiler çok gelişti. Rus meslektaşlarımızın da bu alanda son derece yetkin olduklarını gördük. Radyoterapi tekniklerinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık bazı kanser türlerinde ameliyatsız tedavi yöntemleri tartışılıyor. Özellikle mesane kanserinde imünoterapi, kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaçların entegrasyonu sayesinde, ameliyata yakın başarı oranları elde edilmeye başlandı."

Robotik cerrahinin böbrek kanserinde böbreği koruyarak uygulanmasının hastaya önemli konfor sağladığını belirten Özdoğan, prostat kanserinde de yenilikçi hormonal tedaviler ve gelişmiş radyoterapi teknikleriyle tedavide büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

"ADETA EN İYİ SONUÇLARI SUNUYORUZ"

MEDSI Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Uzm. Dr. Igor Semenyakin ise yapılan etkinliklerin uluslararası iş birliklerini güçlendirdiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler, hastalarımızın tedavisinde daha iyi sonuçlara ulaşmamıza ve uluslararası iş birliklerinin gelişmesine imkân tanıyor. Dostane iş birlikleri, en modern tekniklerin ve ilaçların klinik uygulamaya dâhil edilmesini sağlıyor" dedi.

Toplantının yüz yüze yapılmasının yanı sıra çevrim içi görüşmelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Semenyakin, "Şu anda ise büyük bir konsültasyon yapıyoruz adeta en iyi sonuçları sunuyoruz, karmaşık vakaları tartışıyoruz ve çok yönlü bir değerlendirme yapıyoruz. Aramızda cerrahlar, kemoterapi uzmanları ve genetikçiler olmak üzere tüm uzmanlık alanlarından meslektaşlarımız var ve her biri her hastanın tedavisinde aktif olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.