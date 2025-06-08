Ruşen Çakır anlattı: Silivri’den dışarı çıkmanın kestirme yolu gizli tanıklık

Kendi youtube kanalı Medyascope’da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ruşen Çakır, cezaevi ortamına tahammül gösteremeyen bazı İBB bürokratlarının itirafçı olmaya Silivri’den çıkmanın en kestirme yolu olarak gördüklerini anlatarak şöyle konuştu:

Bugün biraz itirafçılardan gizli tanıklardan söz etmek istiyorum Son İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu tamamen bunlar üzerine artık bina edildi önce bir takım gizli tanıklar dediler meşe çınar gibi ağaç isimleriyle çıktı. 19 Martta operasyonlar başladıktan bir süre sonra bir kişi etkin pişmanlıktan yararlandı, ev hapsiyle tahliye oldu. Sonra bunların sayısı arttı. Şu anda kaç kişi var bilmiyorum ama bunların büyük bir kısmının belediye çalışanından ziyade belediyeyle iş yapan kişiler oldukları anlaşılıyor.

Mesela bir tanesi AK Partili belediyelerle de yıllardır iş yapan hatta birçok bakanlıkla iş yapan birisi ama onlarla ilgili hiçbir soruşturma yok. Sadece CHP'li belediyelerle ilgili olarak yaptıkları hakkında söyledikleriyle kendisi neredeyse davul zurnayla tahliye edildi ama birçok kişi onun verdiği ifade nedeniyle tutuklandı.

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TUTUKLULAR PİŞMANLIĞA TEŞVİK EDİLİYOR

Bu arada biliyoruz ki yargının etkin pişmanlık konusunda çok ciddi bir gayreti var. Özellikle avukatları olmadan bazı isimleri pişmanlığa teşvik etmek ve bunun üzerinden delilden ziyade bu ifadelerle bir iddianame hazırlanmak isteniyor. İlk etkin pişmanlıktan yararlananlardan birisi, belediyenin bürokratı, üst düzey denebilecek bir bürokrat, “5 dakika daha fazla içeride kalmaya tahammülüm yok” demiş. Bu anlaşılır bir şey, cezaevinde yatmak öyle kolay bir şey değil. Yani bazıları kaldırabiliyor, bazıları kaldıramıyor. Tamam 5 dakika daha tahammülün yok, sonra ne yapıyorsun, etkin pişmanlıktan yararlanıyorsun ve altındaki 5 ya da 6 kişinin adını veriyorsun. Onların tutuklanmasına sebep oluyorsun. Bu tabii ahlaki bir konu. Ama bir diğer konu da şu; bu kişilerin söyledikleriyle ne kadar adalet tesis edilir?

Şimdi burada baktığımız zaman ifade veren etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ne söylediklerine bakıyorsunuz, pek bir şey yok yani böyle ortalığı ayağa kaldıracak, “Aman ne büyük suç örgütüymüş, her şey ortaya çıkıyor” diye bir olay olmuyor. Her birine ayrı ayrı bak, kardeşim kendini yakma deniyor onlar da bakıyorlar bir iki kişi daha önce tahliye olmuş. Kendilerini bir kenara ayırıyorlar ve söylenmesi istenen şeyleri söylüyorlar. Fakat bunlar bir bütün olarak Türkiye'de bir temiz eller operasyonu falan değil. Bu sadece kendilerini aradan sıyırma operasyonu. Bu anlamıyla bakıldığı zaman bu kişilerin söylediklerine itibar etmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Yani bunların mahkemeleri ne zaman başlayacak bilmiyoruz.

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Mahkemelerde bu söyledikleri şeyleri Ekrem İmamoğlu'nun gözünün içine bakarak söyleyebileceklerini tasavvur edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum çünkü bu başka bir şey. Böyle bir adalet tesisi bana hiç tatmin edici gelmiyor. Gerçekten bir suç varsa, gerçekten yolsuzluklar varsa, iddia edildiği gibi şeyler varsa, sizin elinizde imkan var. En son gelişmiş istihbarat teknolojileri var, şu var, bu var… Yıllarca çalıştığınız bir dosya üzerinde sırf buna odaklanmışsınız ve hala bir takım insanların söylediklerinin dışında bize kamuoyuna bir şey sunamıyorsunuz.

Burada birilerinin korkularını zaaflarını kullanarak inşa edilmek istenen bir dosya var. Bu dosya bu nedenle bana hiç tatmin edici gelmiyor. Bakalım iddianame nasıl çıkacak. Geçenlerde öyle bir tartışma oldu. Başka bir konuda deliller nerede diye soruyor birisi. Deliller sonradan dosyaya eklenecek… Böyle bir şey olmaz, deliler varsa onları baştan koyarsınız. Ama şu haliyle gördüğümüz kadarıyla bir kısım kişilerin kendilerini kurtarmak için söylediği şeylerden ibaret bir dosyayla karşı karşıyayız. Cezaevinde yatmamak, ailelerinden uzak kalmamak gibi kaygılarla birileri başkalarının ailelerinden uzak kalmasına, uzun süre cezaevinde yatmasına razı oluyorlar ve bunun zeminini sağlıyor.

Bu itirafçılık bir meslek gibi ama bir kere ifade veriyorsunuz bitiyor. Başka üzerinde söleyecek hiçbir şeyiniz yok ve o ifadeler siz verdiğiniz için doğru kabul ediliyor. Karşı tarafta savunma tarafı bunları çürütme konusunda söylediği şeylerin çok fazla bir karşılığı olmuyor. Çünkü yargılama siyasi ve bu kişiler de bu siyasi operasyonun bireysel elemanları olarak karşımıza çıkıyor.