Ruşen Çakır iddia ediyor: İmamoğlu kaybetmedi, kazandı!

İmamoğlu’nun yanlış yaptığını söyleyenlere karşı çıkan Ruşen Çakır kendi tezlerini ortaya koyup çok iddialı tespitlerde bulundu. Son olarak deneyimli bir siyasetçi tanıdığının da İmamoğlu’nun yanlış strateisi hakkında benzer görüşleri kendisine anlattığını belirten Ruşen Çakır şunları söyledi:

“Neymiş o yanlış?.. Belediye başkanı olarak kalsaymış, cumhurbaşkanlığı adaylığını o kadar erken dile getirmeseymiş, belediyeye odaklansaymış bambaşka bir şey olurmuş…

YANLIŞ YAPTI DİYEN ÇOK

Benzer şeyleri, farklı kişilerden 19 Mart'tan bu yana duyuyorum. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum fakat bu İmamoğlu’nun yanlış yaptığı önermesinin üzerine düşünmekte yarar var.

Hatırlayalım, CHP cumhurbaşkanı adayını saptamak için bir ön seçim kararı aldı. Tek aday Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ülke çapında adaylık propagandası turlarına başladı. Tek aday olmakla birlikte yine de yaptı ve bunun ardından kısa bir süre sonra 19 Mart operasyonu geldi. Öncesinde 18 Mart akşamı diplomasına el konuldu. Sonra o malum operasyon ve o günden bugüne beş dalga halinde süren onlarca kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı, belediye başkanlarının tutuklandığı bir süreç.

ADAY OLMASAYDI DEMEK ANLAMSIZ

Üst üste yapılan dalgalarla birlikte bayağı bir sorun yaşandı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin moral üstünlüğü muhafaza ettiğini düşünüyorum. Tabii ki çok sayıda sorun var. Şimdi yanlış diyenler niçin yanlış diyorlar; orada iki tane yanlış önermesi olabilir.

Birincisi ‘Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın’ önermesi. Yani belediye başkanlığı yapsın, ondan sonrasına bakalım… Bu çok isabetli bir yaklaşım değil. 2019'dan beri Ekrem İmamoğlu'nun adı cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Mansur Yavaş'la birlikte ve 2019'dan beri yapılan kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'tan sonra yüksek bir oranda oy aldığını da, destek aldığını da görüyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olmasın demenin pek bir anlamı yok.

Zaten kendisi de istiyor, istediğini de değişik şekillerde belirtti. Şöyle bir şey olabilir; Evet aday olmak isteyebilir fakat Cumhuriyet Halk Partisi başkasını seçer. Böyle bir şansı var mıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, böyle bir ihtimali var mıydı?.. Yoktu, çünkü biliyoruz ki 2023 seçim yenilgisinin hemen ardından Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı ve CHP'de çok şey değişti. Bu değişimin esas mimarı da Ekrem İmamoğluydu. Bunun sonucunda doğal olarak Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının geleceği de malumdu.

Dolayısıyla burada bir yanlış aramak bence fazla zorlama.

Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay'da baskı' iddiasını yalanlayan ses kaydı! İmamoğlu ile konuşmuş

ZAMANLAMAYI YANLIŞ BULANLAR VAR

Bir diğer yanlış derken yapılan önerme; zamanlama. Yani; ‘Bu ön seçim çok erken oldu İmamoğlu'nun CHP'nin aday olduğunu

açıklaması çok erken oldu. Erdoğan da İmamoğlu’ndan çekindiği için ona bu sert darbeyi indirdi’… Bu ilk başta mantıklı gibi gelen

bir önerme fakat bir şekilde İmamoğlu'nun adaylığını Erdoğan zaten istemiyorsa, ki istemiyor bir şekilde engelleyecekti. Diploma iptali tek başına buna yeterliydi. İlginçtir, diplomanın üstüne hemen ardından operasyon kararı verildi ve gözaltına alındı. İki ayrı suçlamadan; birisi terör, birisi yolsuzluk… Terörden tutuksuz, yolsuzluktan tutuklu yargılama gibi değişik bir olayla karşı karşıya kaldık.

ERDOĞAN’IN HESABI ÇARŞIYA UYMADI

İmamoğlu'nun daha doğrusu CHP'nin ön seçim kararı Erdoğan'ı panikletti. Ama Erdoğan'ı panikletmiş olması bu kararın yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu kararın doğruluğu Erdoğan'ın paniklemesiyle gözüküyor. Daha önemlisi şu;

19 Mart olayının devamı Erdoğan'ın umduğu gibi olmadı. Eğer Erdoğan'ın umduğu gibi olsaydı, yani CHP içerisinde çok sayıda kişi iktidarı değil de gözaltına alınanları sorgulasaydı, CHP içerisinde iktidar savaşları kızışsaydı, Böyle bir ortamda CHP ne yapacağını

bilemeseydi, yapılan mitinglere çok az sayıda insan katılsaydı, toplumsal muhalefet buraya seferber olmasaydı, o zaman denebilirdi ki; ‘Evet İmamoğlu erken doğum yaptırttı ve bunun faturasını çok ağır bir şekilde ödüyor…’ Ama yaşananlar hiç de bunu doğrulamıyor.

Sonuçta Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı 19 Mart'la beraber iyice perçinlendi. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz ki

İmamoğluna yönelik ilgi çok arttı.

İKTİDARIN HAMLESİ İMAMOĞLU’NU GÜÇLENDİRDİ

Yani bu hamle, önce ön seçim hamlesi, ardından Erdoğan’ın 19 Mart operasyonu tam tersine İmamoğlu'nun iyice Türkiye siyasetine bir lider olarak çok güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak girmesini sağlar. Ama burada şöyle bir sorun var; diploması olmayan, özgür olmayan bir İmamoğlu istediği kadar kamuoyu yoklamalarında açık ara kazanıyor olsun, ne olursa olsun bu neye yaradı? Dolayısıyla dönüp dolaşıp tekrar şuna geliyoruz; İmamoğlu yanlış yaptı ve tutuklandı. Yani burada insanların eşiği tutuklanma… Temel husus bu. İmamoğlu nasıl yapacaktı da tutuklanmayacaktı? Nasıl yapacaktı da Erdoğan ona karşı böyle yargı eliyle bir tasfiye operasyonuna girişmeyecek, sessiz kalacak, sineye çekecek, ‘ben belediye işleriyle uğraşıyorum, bana dokunmayın, benden size zarar gelmez’ diyecek.

AKP’de İmamoğlu çatlağı büyüyor! Mehmet Metiner de tartışmaya dahil oldu

Böyle bir olay zaten Erdoğan'ın istediği bir şeydi; dar alanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün muhalefeti sıkıştırmak. Ama ne oldu; 19 Mart'la beraber bu alan alabildiğine genişledi ve CHP siyaseti belirler oldu. İktidar o kadar çaresiz kaldı ki CHP'nin İmamoğlu'nun karşısına sadece yargıyı ve bir avuç tetikçiyi medya üzerinden çıkartabildi. Kendi partisinden bile insanlar, bakanlar, milletvekilleri bile 19 Mart operasyonuna açık açık sahip çıkamıyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun içeride olması ve ne zaman çıkacağının belli olmaması, belki uzun bir süre içeride kalacak olması, İmamoğlu'nun yaptığının yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Evet var olan koşullar içerisinde siyaset yapmak ama kimi zaman o siyaseti yaparken risk alabilirsiniz. Bunun bedeli olabilir fakat eğer siz direnişinizde, çizginizde sapma göstermezseniz sonuçta kazanan siz olursunuz. Dolayısıyla İmamoğlu'nun yanlış yaptığını düşünmüyorum. Kaybettiğini düşünmüyorum. Kazanacağını sanıyorum ama bunun zaman alma ihtimali olacağı muhakkak.