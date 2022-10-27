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Ruslar Akkuyu Limanı'na radar sistemimi kuruyor önergesini AKP ve MHP reddetti

CHP’nin "Ruslar Akkuyu Limanı'na radar sistemi kuruyor" araştırma önergesini AKP ve MHP reddetti. CHP'li Başarır "Radar sistemi kuran şirketin yönetim kurulu üyesinden 6'sı Rus, 1'i Türk. Kendi topraklarımızda büyük güvenlik sorunu var" dedi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:17
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Ruslar Akkuyu Limanı'na radar sistemimi kuruyor önergesini AKP ve MHP reddetti

Ruslar Akkuyu Limanı'na radar sistemimi kuruyor önergesini AKP ve MHP reddetti
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ANKA'nın haberine göre, CHP’nin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde kurulması planlanan radar sistemi ile ilgili araştırma önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Akkuyu Nükleer Santrali şirketinin 7 yönetim kurulu üyesi var. 6'sı Rus, 1'i Türk. O da Cüneyt Zapsu. Milli Güvenlik sorunu yaşanabileceğini ifade ediyor" dedi. Başarır "Bunu kim diyor? Cüneyt Zapsu diyor, sizin arkadaşınız. Onu biz getirmedik, onu kuşlar getirmedi, onu siz getirdiniz. Yedi yıl da MYK üyeliği yaptı" diyerek AKP'lilere eleştirdi.

CHP, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde, Akkuyu A.Ş.'nin aldığı kararla kurulması planlanan radar sisteminin ulusal güvenliği tehlikeye sokup sokmayacağının, ulusal güvenlik politikaları ile örtüşüp örtüşmediğinin incelenmesi amacıyla 24 Ekim'de TBMM'ye verilen Meclis Araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesini önerdi.

Öneri üzerine CHP adına söz alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde, Mersin Akkuyu'da bir nükleer enerji santrali kuruluyor. On iki yıldır biz çekincelerimizi ortaya koyduk. Partimiz, diğer muhalefet partileri, STK'lar (sivil toplum kuruluşları), Mersin, Türkiye bu konudaki çekincelerini ortaya koydu ama ben daha vahim bir durumu konuşmak istiyorum" dedi.

"6'SI RUS, 1'İ TÜRK"

Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali'nin şirket yönetim kurulu üyelerine dikkat çekerken, "7 yönetim kurulu üyesi var, 6'sı Rus, 1'i Türk. O da Cüneyt Zapsu, arkadaşınız, partiyi beraber kurdunuz. Ne acı, değil mi? Kendi topraklarımızda yapılan bir tesisle ilgili, bir enerji tesisiyle ilgili yönetim kurulunun 6 üyesi Rus. Cüneyt Zapsu bir yönetim kurulu toplantısında bir muhalefet şerhi veriyor. Orada şu cümleler geçiyor ve bu noterde tasdik ediliyor. Diyor ki 'Radar mevzusunun Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik politikalarıyla uyumlu olmayabileceği kanaatindeyim. Büyük sorunlar yaşanabilir, bir milli güvenlik sorunu yaşanabilir.' Bunu kim diyor? Cüneyt Zapsu diyor, sizin arkadaşınız. Onu biz getirmedik, onu kuşlar getirmedi, onu siz getirdiniz. Yedi yıl da MYK üyeliği yaptı" diyerek AKP'lilere eleştirdi.

"NEYİN RADARI, NEYİN SİNYALİ"

Genel Kurul'da AKP'lilere seslenen Başarır, şöyle konuştu:

"Bu radar mevzusu nedir, bilen var mı içinizde? Neyin radarı arkadaşlar? Neyin sinyali arkadaşlar? Bakın, bir güvenlik sorunundan bahsediyoruz. Biraz uluslararası mevzuata baksanız, mesela üyesi olduğumuz NATO'da güvenlikle ilgili bir karar alınacaksa tek bir ülke muhalefet ettiği zaman, oy vermediği zaman alınamıyor. Mesela, Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya karşı güvenliğiyle ilgili bir konuda hayır dediği zaman karar alınamıyor ama benim topraklarımda bir enerji şirketi, Rus şirketi geliyor 10 milyon metrekare araziye bir tesis kuruyor ve kendi radarlarını da getireceği konuşuluyor. Şimdi, bu bir utanç meselesidir.

"SADECE İNŞAAT İŞLERİNİ YAPIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir katkısı var orada, inşaat işlerini yapıyoruz, beton işlerini yapıyoruz. Onu da bizden aldılar ama bu ülkenin koskoca Cumhurbaşkanı gitti 'Ya, bari onu almayın' dedi, onu tekrar Türkiye'ye verdiler. Yani bu topraklarda bir nükleer santral yapılacak, 6 tane Rus yönetim kurulu üyesi olacak, Cüneyt Zapsu ihtarname çekecek daha sonra. 'Ben üyeyim, ben bilgi alamıyorum' diyor. İhtarnameyle de olmuyor. Ankara 9'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/655 esas sayılı dosyasıyla bir dava açıyor. Diyor ki 'Bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmesi sebebiyle bu davayı açıyorum.' Ya, bu durumdan utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz?

"YAZIKLAR OLSUN"

Cüneyt Zapsu hangi sıfatla ticaret mahkemesine bu davayı açıyor? Bir tek Türk var orada. Cüneyt Zapsu 'Bilgi alamıyorum' diyor, 'Milli güvenlik sorunu olabilir' diyor, AKP Grubu ne diyor? O topraklar bizim egemenlik sahamızda, çıkın, bunu söyleyin. Ha, eğer ki Meclis bunu araştırmayacaksa, mahkemeler gidemiyorsa, milletvekilleri gidemiyorsa yazıklar olsun. Biz giremiyoruz oraya."

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUYLA DA YÜZLEŞTİĞİMİZ"

CHP'nin önerisi üzerine İYİ Parti adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Santralin nükleer olmasından doğan riskleri defalarca konuştuk. Bugün kamu özelinde askeri ve milli güvenlik sorunuyla da yüzleştiğimiz anlaşılıyor. Akkuyu'nun yapımını üstlenen Rusya, santralin lojistiği gerekçesiyle zaten yıllardır hayal ettiği sıcak denizlerdeki limanına 2019'da bu vesileyle sizin sayenizde sahip oluyor. Limanın Rusya tarafından hiçbir şekilde askeri ve istihbari amaçlı kullanılmayacağının yani bir üs vazifesi görmeyeceğinin garantisini sizce ülke olarak aldık mı, merak ediyoruz. Ayrıca, bu bağlamda, Silahlı Kuvvetleri'mizin çok daha mühim bir risk kabul edeceği ve şahsen büyük endişe duyduğum başka bir sorunumuz daha ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"BU SANTRAL BİR RUSYA SANTRALİDİR"

HDP Grubu adına Genel Kurul'da İzmir Milletvekili Murat Çepni söz aldı. Çepni şunları söyledi:

"Akkuyu Nükleer Santraline baktığımızda çok net olarak görüyoruz ki bu santral doğrudan bir Rusya santralidir. Bir diğer argümanı da 'İhtiyaç var, o yüzden bunu yapmak zorundayız.' Fakat TMMOB ve EÜAŞ'ın raporlarına göre sadece enerji altyapısında, iletim hatlarında ve benzeri teknik düzenlemelerle, iyileştirmelerle yüzde 20 oranında enerji tasarrufu yapılabilir. Yine, teknolojik yenilenmeler ve kapasite artırımlarıyla da Akkuyu'da elde edilmesi planlanan enerjinin 4-5 katı fazla enerji elde edilebilir. Demek ki ortada bir ihtiyaç meselesi yok, ortada AKP'nin politikaları var. Kurulu güç 100 bin civarında, lisanslı üretim 320 bin megavat ama en yüksek ani puant oranı ise 56 bin yani ihtiyaçtan çok fazla elektrik üretimi söz konusu. Mesele ihtiyaç değil, mesele yerli enerji değil, mesele dışa bağımlılıktan kurtulmak değil."

CHP’nin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde kurulması planlanan radar sistemi ile ilgili araştırma önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi. 

 

 

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Yakut kardas
27.10.2022 16:41
Yarın Rusların santrali patlatmayacağının garantisi varmı.neye hayır diyorsunuz .radar sinyali Rus fuzelerine sinyal verip santrali vurularsa kim verecek hesabı bu neyin yerli ve milli.bu neyin kafasi  
 
bgün
27.10.2022 16:29
Bu Akp ve Mhp hangi kafada.Çok önemli bir şey bizi aydınlatsın. Beka diyorlar. Ama her şeyi gizliyorlar.Ruslara nasıl güveniyorlar.  
 
Tekin Ertürk
27.10.2022 16:28
akp ve mhp seçmeni yüce Kuran'a da hayır der. Kanıt? Son 20 yıl. Kuran'a hayır diyenler, Akkuyu'daki radar sistemine hayır der. Ahzap Suresinden başlayıp Kuran'ı okumaları gerekir.  
 
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