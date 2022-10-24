Rusya Karabağ'da yeni bir Donbas yaratıyor: Ruslar Azerbaycan'ın Türkiye ile bağlantısını kesiyor

Rusya’nın Ukrayna’dan alarak kendisine bağladığı Donbas bölgesinin bir benzerini Azerbaycan toprakları için yapmak istediği ortaya çıktı.



Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından söz konusu planı takipçileriyle paylaştı.



“Rusya işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ikinci bir Donbas yaratıyor, Rus devlet TV'leri de bunu işliyorlar...” notunu düşen Khalilova, bir de görsel paylaştı. Görseldeki haritada Dağlık Karabağ, Azerbaycan’dan farklı bir bölgeymiş gibi gösterildi ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantı da kesildi.



İşte o paylaşım ve harita:







