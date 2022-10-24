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Rusya Karabağ'da yeni bir Donbas yaratıyor: Ruslar Azerbaycan'ın Türkiye ile bağlantısını kesiyor

Rusya’nın Azerbaycan topraklarına ait Dağlık Karabağ bölgesi için uygulamak istediği plan, Rus TV’sinde gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:15
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Ruslar Azerbaycan'ın Türkiye ile bağlantısını kesiyor: Rusya Karabağ'da yeni bir Donbas yaratıyor

Rusya Karabağ'da yeni bir Donbas yaratıyor: Ruslar Azerbaycan'ın Türkiye ile bağlantısını kesiyor
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Rusya’nın Ukrayna’dan alarak kendisine bağladığı Donbas bölgesinin bir benzerini Azerbaycan toprakları için yapmak istediği ortaya çıktı.

Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından söz konusu planı takipçileriyle paylaştı.

“Rusya işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ikinci bir Donbas yaratıyor, Rus devlet TV'leri de bunu işliyorlar...” notunu düşen Khalilova, bir de görsel paylaştı. Görseldeki haritada Dağlık Karabağ, Azerbaycan’dan farklı bir bölgeymiş gibi gösterildi ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantı da kesildi.

İşte o paylaşım ve harita:



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Saim Kılıç
24.10.2022 15:44
Bekleyip görelim bakalım ya yalan haber yada doğru çıkar zaten ne demişler Ayı dan post Rus dan dost olmaz diye.  
 
Hamit Seki
24.10.2022 15:27
Ayinesi iştir liderin lafına bakılmaz. Sadece lafına bakanlar sürüsüne katılanlar, birgün yiyecek ot bulamayıp taş yalarlar.  
 
abbas yollcu
24.10.2022 15:18
bu kadının gazeteciği de, haberlerinin doğruluğu da tartışıılr  
 
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