Ruslar borç karşılığı BOTAŞ'ı istiyor iddiası. Rusya doğalgaz borçlarını ertelemişti

BOTAŞ eski Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Rus Gazprom’un borç karşılığında Türkiye’den BOTAŞ’ı isteyebileceğini iddia etti.

Ruslar borç karşılığı BOTAŞ'ı istiyor iddiası. Rusya doğalgaz borçlarını ertelemişti

YENİÇAĞ / Erhan Songür

AKP iktidarı, seçim öncesinde Rusya’ya olan gaz borcunun ertelenmesini istemişti.

Rusya'nın da kabul etmesiyle ödeme konusunda bugün BOTAŞ eski Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, "duyumlarına" dayanarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Aktürk, paylaşımlarında şu ifadeleri kaydetti:

Gazprom Başkanı Miller, Türkmenistan, Özbekistan ve gibi ülkeleri geziyor. Seçim sonrasında BOTAŞ'tan alacakları karşılığında BOTAŞ'ı devralabileceklerini ve bunu konuşacaklarını, Mavi Akim ve diğer borç ve alacaklarla ilgili müzakerelerle birlikte ele alacaklarını ifade etmiş. Eğer mevcut Erdoğan yönetimi devam ederse kapalı kapılar ardında bunlar konuşulacak. Benden söylemesi.

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Gündeme gelen iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da Putin'in geçen yıl "Türkiye'yi bir gaz merkezi" yapmak istediği öngörülüyor.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sık sık Putin'le yakın dost olduklarının altını çiziyor.

AKP SEÇİM İÇİN BORCU ERTELETTİ

Genel seçime kısa süre kalmasıyla 600 milyon dolarlık borç 2024’e ertelendi.

Uzmanlar, bu miktarın 4 milyar dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.

İktidar seçimlere çok az bir süre kala dövizdeki dalgalanmayı durdurabilmek için son bir ayda 50 milyar dolarlık ‘arka kapı’ satışı yaptı. Bu nedenle swap hariç net rezervler eksi 69 milyar dolara dayanmış durumda.

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