Ruslar için savaşan Özbekler mahkûm edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ruslar için savaşan Özbekler mahkûm edildi

İş bulmak için gittikleri Rusya’da orduya katılan iki Özbek vatandaş, yabancı orduda savaştıkları gerekçesiyle “paralı askerlik” suçundan hapse mahkûm edildi.

Özbekistan’da iki vatandaş, Rusya-Ukrayna savaşında aktif olarak yer aldıkları gerekçesiyle 3 ve 5 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. Kararlar iki farklı mahkemede alındı.

Özbekistan’ın Buhara bölgesindeki Romitan Ceza Mahkemesi, 32 yaşındaki A.R.’nin yabancı bir ülkede askeri çatışmaya katıldığı gerekçesiyle yargılandığını duyurdu. UzNews'de çıkan habere göre A.R., 2018’de çalışmak için Rusya’ya gitti, vatandaşlık aldı, ancak Özbek vatandaşlığından çıkmadı. 2024 yılında Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak Luhansk’ta çatışmalara katıldı. Bir roket saldırısında yaralanan A.R., 3 milyon ruble alarak ülkesine döndü. Telefonunda bulunan belgelerle savaşa katılımı kanıtlandı. 5 yıl hapis cezası aldı.

Andican bölgesindeki Altynkül Mahkemesi ise 41 yaşındaki Ş.K.’yi aynı suçtan 3 yıl 1 ay hapse mahkûm etti. 2023’te çalışmak üzere gittiği Rusya’da orduya katılan Ş.K., yaralandıktan sonra ülkeden sınır dışı edildi. Pişmanlık göstererek yetkililere teslim oldu.

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