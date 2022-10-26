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Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya'ya yerleşen iki ülkenin vatandaşları, Türkçe konuşmak ve yazabilmek için kursa kaydoldu. Haftanın 5 günü kursa katılan Ukraynalı ve Ruslar, aynı sıralarda oturup Türkçe öğreniyor.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:40
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Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor

Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
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İki ülke arasındaki savaş nedeniyle Antalya'ya gelen Ruslar ve Ukraynalılar, Türkçe öğrenmek için kursa kayıt yaptırdı. Savaştaki iki ülkenin vatandaşları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan proje kapsamında Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü düzenlenen kursa katılıyor.

Atatürk Sanat Eğitim Merkezi Lara Şubesi Müdürü Gül Yenigün, farklı milletlerden birçok öğrencinin Türkçe öğrenmek için kendilerine başvurduğunu, Rus ve Ukraynalı kursiyerlerde artış olduğunu söyledi.

Bir önceki yıla göre yüzde 100'e varan artış yaşandığını anlatan Yenigün, “Geçen yıl 300'lerde olan Ukraynalı ve Rus öğrenci sayımız, bu yıl 530'a ulaştı. Her gün bu rakam artıyor. Rus ve Ukraynalıların yanı sıra İran ve Kırgızistan gibi ülkelerden gelen insanlar da Türkçe derslerine kayıt yaptırıyor ve eğitim alıyor" dedi.

RUS KARI- KOCA BİRLİKTE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Türkçe öğretmeni Yağmur Özyürek tarafından eğitim verilen Rus ve Ukraynalı kursiyerler, Türkçe konuşmanın yanı sıra yazı eğitimi de alıyor. Eşiyle birlikte 6 ay önce Antalya'ya gelen bilgisayar uzmanı Rus Pavel Smelov, Türkçeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi. Derslere aksatmadan geldiğini aktaran Smelov, “Eşim Tatiana Smelova ile evimizde de Türkçe pratik yapıyoruz.

Türkçeyi kısa sürede öğrenmek istiyorum, fakat zor bir dil" dedi. Eşinden biraz daha iyi olduğunu kaydeden Tatiana Smelova ise “Kendimi ifade edebilecek seviyedeyim diyebilirim. Daha da iyi olacağım. Eşimle sürekli pratik yapıyoruz ve Türkçe konuşuyoruz. Öğrendiklerimizi iyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

DERSLERİ AKSATMADAN TAKİP EDİYORUM

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Alina Polat da Türkçe eğitimi alan kursiyerlerden biri. "İyi bir Türkçem olsun istiyorum" diyen Polat, “Dersleri aksatmadan takip ediyorum. 1 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Türkçe dilini biraz yavaş öğreniyorum. Bir hafta önce derslere gelmeye başladım" diye konuştu.Üç yıldır Antalya'da yaşayan Alina Çetin, 1.5 yıldır eğitim aldığını belirterek, “Türkçeyi öğrenmek zor geliyor. Uzun zamandır eğitim alıyorum" dedi.

İRANLI NADERİ DE TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR

Rus ve Ukraynalıların yanı sıra İranlılar da Türkçe eğitime ilgi gösteriyor. İran'dan gelip Antalya'ya yerleşen Forogn Naderi, “1,5 yıldır kurs alıyorum. Farsça ile Türkçe arasında çok fark yok ama Türkçe biraz daha zor. Aynı zamanda Türkçe yazma eğitimi de alıyorum. Türkçeyi öğrenip iş sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

RUSLAR İLK SIRADA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında kentte ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 177 bin 796 olduğunu, 50 bin ile Rusların ilk sırada yer aldığını söylemişti. Vali Yazıcı, Rusları 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlıların izlediğini açıklamıştı.

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