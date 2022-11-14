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Ruslar kendi askerini kafasını balyozla ezerek öldürdü 

Rus ordusundan kaçarak Ukrayna tarafına geçen Yevgeny Nuzhin Anatolievich , Ruslar tarafından yakalandı. 55 yaşındaki Anatolievich, kafası balyozla ezilerek infaz edildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:45
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Ruslar kendi askerini kafasını balyozla ezerek öldürdü 

Ruslar kendi askerini kafasını balyozla ezerek öldürdü 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Yevgeny Nuzhin Anatolievich (55) adlı Rus askeri, 4 Eylül'de Rus ordusundan kaçarak Ukrayna tarafına geçti.
Anatolievich, 12 Ekim'de verdiği röportajda savaşın başladığı günlerde kaçmaya ve Ukrayna tarafına geçmeye karar verdiğini, bu yüzden teslim olduğunu anlattı.

Röportajda Anatolievich, "En azından Putin'e karşı bir şeyler yapabilirim" dedi. Ruslar tarafından yakalanan Anatolievich, kafası balyozla ezilerek infaz edildi. O anların görüntüleri Ruslar tarafından yayımlandı.

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