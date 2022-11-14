Ruslar kendi askerini kafasını balyozla ezerek öldürdü 

Milli Gazete'nin haberine göre, Yevgeny Nuzhin Anatolievich (55) adlı Rus askeri, 4 Eylül'de Rus ordusundan kaçarak Ukrayna tarafına geçti.

Anatolievich, 12 Ekim'de verdiği röportajda savaşın başladığı günlerde kaçmaya ve Ukrayna tarafına geçmeye karar verdiğini, bu yüzden teslim olduğunu anlattı.

Röportajda Anatolievich, "En azından Putin'e karşı bir şeyler yapabilirim" dedi. Ruslar tarafından yakalanan Anatolievich, kafası balyozla ezilerek infaz edildi. O anların görüntüleri Ruslar tarafından yayımlandı.