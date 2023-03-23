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Ruslar silahını bırakıp teslim olan askeri öldürdü. Son anlarında ateş edilmesin diye yalvardı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dehşet dolu görüntüler geldi. Bir Rus dronu, teslim olan ve silahını bırakan Ukrayna askerini öldürdü. Skandal görüntü, Rusya’nın ilhak ettiği Donestks’ten geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:48
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Ruslar silahını bırakıp teslim olan askeri öldürdü

Ruslar silahını bırakıp teslim olan askeri öldürdü. Son anlarında ateş edilmesin diye yalvardı
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Rusya – Ukrayna Savaşı'ndan savaş suçu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Dört pervaneli bir "quadcopter" veya küçük İHA ile bırakılan havan veya bomba atar mühimmatları, siper savaşlarında etkisini gösterdi.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve daha sonra Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk Cumhuriyeti'ne bağlı Sparta Taburu, teslim olan Ukrayna askerini drondan bırakılan bomba ile öldürdü. Olay, Donbas cephesinde yaşandı.

Sparta Taburu'nun drone operatörleri, daha önce birçok defa yaralı askerleri veya sıhhiyecileri vurmuştu.

Bu defa yaralı Ukrayna askeri yerde sürünerek ilerledi, dronu görünce "Beni öldürmeyin" diye yalvardı. Silahını bırakan ve teslim olmaya hazır Ukrayna askeri, yine de Rus dron operatörü tarafından bırakılan bomba ile öldürüldü.

Görüntüleri, Sparta Taburu bizzat kendi sayfasından yayınladı. Teslim olan silahsız askerleri öldürmek, Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçu olarak kabul ediliyor.

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