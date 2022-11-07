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Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı

Rusya'da otomobil satışları olağan üstü düşüş yaşandı.Otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:13
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Rusları ekonomi vurdu otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı

Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
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Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 62,8 azalarak 45 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 25 düştüğü belirtildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
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